GDF lança programa para capacitar jovens no uso de tecnologias

A chefe do Buriti ressalta a importância do projeto diante de um período de ascensão da inteligência artificial - (crédito: Roberta Leite CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal realiza, na manhã desta sexta-feira (4/7), o lançamento do programa Pró-jovem Digital, um programa de capacitação em empreendedorismo digital. A iniciativa tem por objetivo qualificar jovens, entre 15 e 29 anos, em novas áreas de tecnologia. Serão 1.400 jovens atendidos com a realização de aulas presenciais, e outros 4 mil de forma on-line.

A governadora em exercício, Celina Leão destaca que o projeto é uma oportunidade para “transformar a vida de muitas pessoas porque está atrelado no foco daquilo que gera emprego e renda”. A chefe do Buriti ainda ressalta a importância do projeto diante de um período de ascensão da inteligência artificial. “Daqui alguns uns anos, até meses, a IA vai ser pré-requisito para bons empregos no país”.

O Secretário de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal, Rodrigo Delmasso, destaca que o projeto “atende uma demanda do setor produtivo, que exige que qualquer jovem tenha o mínimo de conhecimento na área”. A coordenadora geral do projeto, Mâyra Balbino expõe que a iniciativa proporciona uma “oportunidade que muitos jamais teriam condições de de pagar”.