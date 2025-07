Metrô terá horário ampliado no domingo devido à Parada LGBTQIA+

O Metrô do Distrito Federal terá horário especial de funcionamento no domingo (6/7), devido à 26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. O evento acontecerá a partir das 14h em frente ao Congresso Nacional.

Das 7h às 21h30, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque. Das 21h30 às 23h, apenas a Estação Central estará aberta para o embarque, enquanto o desembarque poderá ser feito em todas as demais estações.

A concentração para o evento tem início às 14h, em frente ao Congresso Nacional e o trajeto seguirá pela Esplanada dos Ministérios. O tema escolhido para este ano é “Juventude LGBT Periférica”.