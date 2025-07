MC Carol e Grag Queen são atrações da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Brasília

As cantoras MC Carol e Grag Queen se apresentam no Ensaio do Bloco das Montadas neste domingo (6/7). Promovida pelo Distrito Drag, a paresentação faz parte da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Brasília. Outras atrações confirmadas são os DJs Caco Lelis, Ella Nasser, Rafa César e Thales Sabino e performances de 15 drag queens do Distrito Federal.

A concentração para o evento tem início às 14h, em frente ao Congresso Nacional. O trajeto segue pela Esplanada dos Ministérios. Esta é a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Brasília; o tema escolhido para este ano é “Juventude LGBT Periférica”.

O Distrito Drag foi fundado em 2017 e tem Ruth Venceremos, drag queen e ativista, como diretora; o Bloco das Montadas nasceu em 2018 e participa, pela primeira vez, da Parada do Orgulho da cidade. Grag Queen é cantora pop e apresentadora do Drag Race Brasil; MC Carol é funkeira e voz ativa como aliada da comunidade LGBTQIA+.

Serviço

Ensaio do Bloco das Montadas na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Brasília

Domingo (6/7), com concentração a partir de 14h em frente ao Congresso Nacional. Classificação indicativa livre.