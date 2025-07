Estacionamento pago na Rodoviária: guardadores de carro perdem renda

"Minha vida todinha foi aqui. Eu não sei o que vou fazer agora", contou um guardador de carros que não quis se identificar. Aos 62 anos ele trabalha no estacionamento em frente ao Conjunto Nacional desde 1981. A partir deste domingo (6/7), como anunciado pela empresa responsável pela gestão da Rodoviária do Plano Piloto, o Consórcio Catedral, os estacionamentos do local passam a ser pagos, o que deve comprometer a vida de várias pessoas que trabalham na área. "Ninguém, em nenhum momento, veio aqui nos dizer para onde iremos, o que iremos fazer. Estamos sem saber como vai ser o dia de amanhã", contou o guardador. "Para a imprensa, dizem que nós seremos realocados. Esperamos todo dia, e até hoje ninguém chegou a falar com a gente", ressaltou.

Sua rotina, há mais de 40 anos, é a mesma: pegar o ônibus das 6h, chegar às 8h no trabalho, sair às 18h e retornar para a casa às 20h. De acordo com ele, alguns guardadores tiveram a iniciativa de deixar seus currículos na Rodoviária, em busca de oportunidades, mas não obtiveram resposta. "Devem pegar o papel e jogar no lixo. Estamos todos sem respostas", lamentou. Seu colega, também, guardador no mesmo local, trabalha no local desde 1994. "Hoje em dia, nossa principal renda aqui é de lavagem de carros, porque as pessoas não costumam mais dar as gorjetas. Nem a lavagem poderemos fazer mais. Temos clientes antigos aqui, de anos atrás", contou. "Nós somos muitos, podiam aproveitar nosso trabalho de alguma forma. É nosso sustento, nossa fonte de renda", completou o guardador, de 52 anos. Segundo ele, há cerca de 80 trabalhadores que atuam na áreal.

Preços do estacionamento na Rodoviária

A cobrança dos estacionamentos foi anunciada pelo Consórcio Catedral, que assumiu a gestão da Rodoviária no início do mês passado. De acordo com empresa, a mudança será gradual. O processo tem início, neste domingo (6/7), com as vagas localizadas próximas ao Conic e na plataforma superior, voltadas para o Setor de Diversões Sul. O valor cobrado será de R$ 7 por hora de uso nas vagas próximas ao Conic e de R$ 12 nos pontos próximos ao Conjunto Nacional. Também são oferecidas diárias e pacotes mensais. O pagamento, por sua vez, poderá ser feito por meio de débito, crédito ou Pix. Ao todo, são 2.902 vagas nos arredores da Rodoviária.

Durante a semana, foram instaladas estruturas que controlarão a entrada e saída de veículos no local, nos estacionamentos em frente ao Conic e no Conjunto Nacional, e na parte inferior, atrás do shopping. Além disso, o acesso a alguns dos espaços já foi fechado, impedindo a circulação de pessoas. Neste sábado (5/7), funcionários da Atlas, empresa contratada pela Catedral para atuar nos estacionamentos, já estavam nos locais.

O outro lado

Procurada pelo Correio, a concessionária afirmou que está em contato com os trabalhadores que atuavam como guardadores de carro para avaliar o interesse em integrar a nova operação de estacionamento. "A concessionária reforça seu compromisso com uma transição organizada e respeitosa, promovendo oportunidades dentro da legalidade e contribuindo para a segurança e modernização do terminal", escreveu a empresa. "Como parte desse processo, a concessionária mantém parceria com o Sebrae, voltada à capacitação, formalização e encaminhamento profissional dos interessados. A iniciativa busca oferecer suporte e qualificação para que esses trabalhadores possam atuar de forma regularizada, com melhores condições de trabalho e inclusão na nova etapa de gestão do terminal", completou.

Ainda segundo a empresa, o contato com os profissionais está sendo feito por meio da administração da Rodoviária. De acordo com a catedral, os guardadores que precisarem tirar dúvidas ou realizar questionamentos podem procurar o espaço para atendimento.