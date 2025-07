Churrasco cancelado: jovem tenta furtar picanha e é descoberto

Um adolescente teve seu carro levado por policiais após tentar furtar picanha em um atacadão Dia a Dia, no Recanto das Emas. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), quando os militares chegaram no local, por volta das 15h deste sábado (6/7), avistaram o rapaz, que fugiu a pé, deixando para trás o veículo usado no crime, com diversos produtos alimentícios, incluindo o corte de carne.

Segundo a equipe de segurança do estabelecimento, um funcionário do setor de prevenção percebeu a movimentação suspeita do indivíduo, que estava saindo pela entrada do supermercado. Desconfiado, o ele observou o suspeito seguir até o carro estacionado e guardar os produtos no porta-malas. Ao notar que estava sendo observado, o autor do crime abandonou os itens furtados e fugiu a pé em direção à quadra 205.

O carro abandonado e todo conteúdo de dentro do porta-malas foram levados para a 27ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.