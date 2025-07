Guilherme Sigmaringa vence eleição e é o novo presidente do PT-DF

O petista Guilherme Sigmaringa venceu as eleições para a presidência do PT-DF. O resultado foi confirmado no domingo (6/7), às 22h30. De um total de 7.081 votos válidos, Guilherme teve 4.534. A candidatura dele veio como uma proposta de renovação geracional. Guilherme é filho do advogado e ex-deputado Sigmaringa Seixas, que morreu em 2018.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, Guilherme ressaltou que um dos focos de sua gestão será reeleger o presidente Lula. "Além disso, fortalecer as candidaturas petistas no DF e ampliar a presença do partido nas redes e nas ruas. Para isso, o PT precisa estar presente com uma comunicação ativa, que dialogue com a base, enfrente as fake news e mobilize a militância", publicou.

Rejane Pitanga ficou em segundo lugar na disputa, com 1.493 votos. Saulo Dias ficou em terceiro, com 749. Hélio Barreto e Mariana Rosa tiveram 202 e 103 votos respectivamente.