Policial Militar agride funcionários do Hospital de Base após ter a entrada negada; veja vídeo

Um policial militar se envolveu em um episódio de agressão e ameaças dentro do setor de pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), na tarde deste domingo (6/7), por volta das 16h25. Segundo apuração do Correio, o policial identificado como Emerson Costa Viana, estava de folga e acompanhava a mãe, que havia dado entrada na unidade com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial se exaltou após ter a entrada na área de atendimento negada pela equipe hospitalar, por não portar identificação. Em meio à discussão, ele ameaçou de morte funcionários da recepção, equipe de humanização e seguranças, e agrediu fisicamente o supervisor de segurança Diego dos Santos Almeida, com um soco no rosto, conforme relato de vítimas à Polícia Civil.

Em nota, a PMDF confirmou que o policial estava de folga e desarmado e que o desentendimento teria ocorrido "relacionado ao atendimento prestado à sua mãe que estava em uma situação de emergência, passando mal e desfalecendo nos seus braços". A corporação ressaltou que o próprio militar acionou uma guarnição para atendimento da ocorrência e que "as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde os fatos serão devidamente apurados pelas autoridades competentes".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), responsável pela administração do hospital, confirmou o ocorrido e lamentou o episódio. Em nota, afirmou que "a equipe do HBDF agiu com agilidade e firmeza para preservar a segurança de pacientes e profissionais". O instituto também reforçou que “todas as unidades sob sua gestão seguem protocolos rigorosos de segurança, com monitoramento constante e equipes treinadas para lidar com eventuais situações de risco”.

A PMDF declarou ainda que será instaurado procedimento administrativo para apuração da conduta do policial, dentro do âmbito disciplinar da corporação. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia (Setor De Grandes Áreas Norte), e as investigações seguem em andamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular