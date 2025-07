Preso no DF homem que ameaçou matar a família e beber o sangue das vítimas

Um homem de 38 anos foi preso na madrugada de sábado (5/7) para domingo (6/7), acusado de ameaças, maus-tratos e violência doméstica contra a companheira, de 31 anos. A prisão ocorreu no Condomínio Residencial Vitória, Conjunto 5, localizado na Ponte Alta Norte, região do Gama. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele estaria sob efeito de entorpecentes.

De acordo com a vítima, o agressor fez ameaças de morte contra ela e seus filhos menores, afirmando que “beberia o sangue de todos depois que os matasse”. A ameaça foi confirmada em uma ligação telefônica com uma policial da guarnição, na qual o homem repetiu as declarações.

Diante da gravidade da situação, os policiais localizaram o suspeito dentro de um quarto, em surto verbal, próximo a três crianças que dormiam no chão. Ele foi detido no local e, durante o trajeto até a 20ª Delegacia de Polícia do Gama, afirmou espontaneamente ter várias passagens criminais e se identificou como “ex-comandante de uma facção no DF”, acrescentando ainda que “queria ser preso mesmo”.

A vítima confirmou as ameaças e relatou um histórico de episódios anteriores de agressões e medo constante. Após o flagrante, ela foi orientada sobre seus direitos e sobre a possibilidade de solicitar medidas protetivas, conforme prevê a Lei Maria da Penha.