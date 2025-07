Região Administrativa do Itapoã completa 20 anos nesta segunda-feira (7/7)

A Região Administrativa do Itapoã, cujo nome em tupi-guarani significa "ponto de pedra", completa 20 anos, nesta segunda-feira (7/7). Atualmente, a região abriga cerca de 67 mil habitantes e aproximadamente 600 empresas, com os setores de comércio e de construção civil sendo os que mais empregam a população local, segundo informações da administração.

Anteriormente pertencente a Sobradinho, a área começou como uma invasão irregular que trouxe migrantes de várias partes do Brasil. Para atender à população legalmente e oferecer melhores condições, o Governo do Distrito Federal criou a região administrava em 3 de janeiro de 2005. Embora a criação oficial como RA tenha ocorrido em janeiro, as celebrações do aniversário da cidade são tradicionalmente realizadas em julho.

De acordo com a administração local, a infraestrutura da cidade tem recebido investimentos para proporcionar conforto e qualidade de vida à população. Ainda segundo o órgão, houve melhorias na mobilidade urbana, como duplicações de vias importantes e a urbanização de quadras com pavimentação asfáltica e drenagem pluvial.



Nos últimos anos também foram realizados investimentos em educação, com a construção de novas escolas, e em equipamentos sociais e de lazer, como complexos esportivos e praças que promovem atividades comunitárias e ocupam os jovens.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso