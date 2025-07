Dois homens são presos depois de Rede de Vizinhos Protegidos acionarem a PMDF

Dois homens, suspeitos de diferentes ocorrências, foram presos com o auxílio do programa Rede de Vizinhos Protegidos, na região da Asa Norte. O projeto busca a integração da comunidade com a segurança pública por meio de acionamentos dos moradores em grupos de WhatsApp que contam com a participação ativa da Polícia Militar (PMDF) como moderadora e administradora.

Na primeira ocorrência, a equipe da PMDF foi acionada após um homem disparar uma arma de fogo no interior de uma pousada na CLRN 708. No local, o suspeito, de 45 anos, foi encontrado deitado sobre a cama, nu e dizendo frases desconexas. No quarto, os agentes localizaram uma arma de fogo artesanal, três munições e mais de R$ 1 mil em espécie. O autor já tinha, pelo menos, 10 passagens pela polícia e foi preso em flagrante pela posse irregular de arma de fogo e pelos delitos de disparo.

Cerca de uma hora depois, na CRN 706/707, outro homem, de 24 anos, também com outras 10 passagens pela polícia, foi detido depois de ameaçar o funcionário de um restaurante com uma imitação de arma de fogo, como forma de intimidação. Os agentes da PMDF localizaram o suspeito na SCRLN 707 com o objeto na cintura.

Segundo a PMDF, as ocorrências, registradas na noite de domingo (6/7), reforçam a importância da integração entre a comunidade e o policiamento na identificação rápida de situações de risco.