Homem em surto assusta moradores de condomínio em Águas Claras

Um homem de 46 anos foi detido após ter um surto psicótico dentro de um apartamento no DF Plaza, em Águas Claras, na tarde desta segunda-feira (7/7). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem tinha histórico anterior de surtos psicóticos e relatos de manuseio de arma de fogo no condomínio.

De acordo com relatos de moradores aos militares que atenderam à ocorrência, desde as primeiras horas da manhã, ele apresentava comportamentos alterados, como gritos e batidas nas portas, além de circular de forma agressiva pelos corredores do prédio.

A segurança do condomínio foi acionada, por volta das 9h, e, ao constatar o estado de agitação do morador, solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros (CBMDF). No momento da tentativa de atendimento pelos socorristas, o homem se trancou no apartamento e passou a ignorar qualquer tentativa de comunicação.

A PMDF foi acionada e uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 17º BPM foi a primeira a chegar e realizar contato inicial, mas, diante da resistência do morador, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado.

Após tentativas frustradas de negociação, os policiais do BOPE realizaram uma entrada tática controlada no imóvel, imobilizando o homem. Ele foi encaminhado pela equipe do CBMDF à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vicente Pires, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo a Polícia Militar, após liberação hospitalar, ele será encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).