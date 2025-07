Cocaína do Norte: operação colocou 50 traficantes atrás das grades

Cinquenta pessoas foram presas no âmbito da Operação Irmãos, desencadeada pela Polícia Civil nesta terça-feira (8/7) e que desmantelou um esquema interestadual de tráfico de drogas. Os detalhes da operação foram publicados pelo Correio em primeira mão.

Em coletiva de imprensa promovida ainda pela manhã, o delegado responsável pelo caso, Luiz Henrique, da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), detalhou que o grupo agia há pelo menos cinco anos. Ao todo, foram cumpridos 75 mandados de busca. Seis prisões foram feitas em flagrante.

Leia também: Acidentes de trânsito marcam a segunda-feira (7/7) no DF

De acordo com o investigador, os criminosos alugavam casas e as transformavam em centros de armazenamento de drogas, em Samambaia. Em alguns casos, os moradores aceitavam as condições, enquanto em outros, os locais estavam abandonados. O delegado explica a relação entre o bando, que mantinha vínculos familiares. "Apesar do núcleo deles ser em Samambaia, as drogas eram ramificadas para outras regiões administrativas como Taguatinga e Guará. Muitos eram primos, irmãos e tios. Nenhum deles possuía antecedente criminal”, enfatizou.

Apesar disso, o foco do grupo era a região central de Brasília, muito pelo poder aquisitivo forte que ronda a região. A operação policial resultou na apreensão de armas e mais R$ 500 mil em drogas, chegando em quase R$ 5 milhões de prejuízo para os traficantes. Ainda de acordo com o delegado, em um ano e meio de buscas, pelas informações, mais de R$ 20 milhões foram movimentados. Esse dinheiro era lavado através de terceiros, que compravam automóveis, imóveis e distribuidoras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“As distribuidoras serviram para mascarar a origem do recurso. Dá para lançar muito mais do que você realmente vendeu e movimentou, além de que elas também eram pontos de venda de drogas. Estamos observando, porque é mais uma característica da contemporaneidade do tráfico no Distrito Federal”, disse Luiz Henrique.