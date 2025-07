Saiba quem é o assaltante morto durante invasão a restaurante na 112 Sul

Morto com um tiro na cabeça após invadir um restaurante na 112 Sul, na madrugada desta segunda-feira (7/7), Lindomar José Estácio de Moura, de 36 anos, acumulava uma extensa ficha criminal, sobretudo por furtos. Natural de Goiás, ele era conhecido das forças de segurança da Cidade Ocidental, onde, segundo registros policiais, tinha mais de 10 ocorrências por furto.

Lindomar já havia sido autuado por outros crimes no estado goiano, incluindo porte ilegal de arma de fogo, ameaça, lesão corporal no contexto de violência doméstica, violação de domicílio, dano, resistência à prisão e vias de fato.

A tentativa frustrada de furto que resultou na morte de Lindomar ocorreu por volta das 5h da manhã desta segunda-feira. O homem arrombou a porta do restaurante e passou a vasculhar o local em busca de itens de valor. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança, monitoradas pelo casal proprietário, que mora no subsolo do estabelecimento. Ao ver as imagens, a esposa acordou o marido, que subiu armado ao restaurante.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Lindomar foi atingido com um único tiro na têmpora, disparado pelo dono do restaurante. O corpo do invasor foi encontrado sobre o balcão onde estavam armazenadas garrafas de bebida alcoólica. Com ele, a PM encontrou caixas de bombom da marca Lindt, dinheiro e um cartão bancário em nome de outra pessoa.

Lindomar foi atingido com um único tiro na têmpora, disparado pelo dono do restaurante (foto: Material cedido ao Correio)

O comerciante foi preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de R$ 800. A Polícia Civil entendeu que ele agiu em legítima defesa de seu patrimônio e amparado pelo excludente de ilicitude, previsto no artigo 23, inciso II, do Código Penal.