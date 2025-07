IPVA atrasado? Detran-DF permite parcelamento via empresas credenciadas

Para parte dos brasilienses, julho significa somente a passagem para o segundo semestre do ano. No entanto, para os motoristas da capital federal, o mês é um lembrete do pagamento de mais uma parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Quem está com o imposto em atraso pode ter em empresas credenciadas pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF) a possibilidade de parcelar os débitos no cartão de crédito.

Essa modalidade visa facilitar a regularização dos veículos e permitir que os condutores obtenham o licenciamento de forma mais rápida. O pagamento pode ser feito de duas maneiras: diretamente pelo Portal de Serviços do Detran-DF, ou presencialmente, em diversas unidades da autarquia. Entre os locais disponíveis para atendimento estão as unidades do Detran em Sobradinho, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Taguatinga e Gama, além do depósito de veículos da Asa Norte e dos postos do Na Hora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O parcelamento é intermediado por empresas credenciadas pelo Detran-DF. Por isso, a recomendação para os contribuintes é simular o pagamento em diferentes credenciadas, já que as taxas e juros cobrados podem variar entre elas. A lista completa das empresas está no site do Detran-DF.

Uma vez confirmado o parcelamento, o condutor pode emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de imediato, desde que não existam outros impedimentos legais ou financeiros que impeçam a regularização.





Fique atento aos prazos:

Para aqueles que já estão parcelando o IPVA, é importante ficar atento às datas de vencimento da sexta parcela:

21/07/2025

22/07/2025

23/07/2025

24/07/2025

25/07/2025