Casos de raiva em morcegos são confirmados em Sobradinho e Planaltina

Dois morcegos foram diagnosticados com a doença da raiva, em Sobradinho e Planaltina. Os casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). De acordo com a pasta, os animais são da espécie artibeus lituratus e estão adaptados a áreas urbanas do DF, além de possuírem hábito frugívoro, ou seja, se alimentam de frutos. A SES esclarece que "quando em seu comportamento habitual (os morcegos) não apresentam risco para a população".

A secretaria ainda afirma que a raiva é uma doença viral transmitida pela mordedura, lambedura ou arranhadura do animal infectado. A pasta acrescenta que caso encontre um morcego fora do comportamento habitual, voando durante o dia, caído ou adentrado em residências, é necessário seguir as seguintes recomendações:

Não tocar no morcego e nem manipular o animal com as mãos. Mesmo sendo um morcego que come frutos ou insetos, ele pode morder como mecanismo de defesa;

Isolar o morcego (pode ser com balde ou caixa de papelão, com um peso por cima) a fim de evitar o contato de animais domésticos e crianças;

Em caso de contato humano, lavar o local com água e sabão imediatamente e procurar uma Unidade Básica de Saúde para avaliação;

Entrar em contato com a Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses imediatamente, pelo número 34494434 ou pelo email zoonosesdf@gmail.com, para avaliação da situação, recolhimento do morcego e encaminhamento para diagnóstico;

Verificar se os animais domésticos estão com a vacina antirrábica em dia.

Relembre um caso

Dois morcegos infectados pelo vírus da raiva foram encontrados mortos na quadra AOS 2, do Setor Sudoeste/Octogonal, em 3 e 10 de maio de 2024. Os mamíferos, da espécie artibeus lituratus, foram retirados do local e analisados por agentes da Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses (GVAZ/DIVAL), que confirmaram a infecção.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) salientou, por nota, que a confirmação de casos de raiva em morcegos desta espécie já ocorreu em outros anos no DF e não representa uma ameaça direta a cães, gatos ou humanos, uma vez que os animais dessa espécie se alimentam de frutas, folhas e insetos.