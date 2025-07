Carro capota na BR-070 e motorista é hospitalizado

Um motorista ficou ferido após capotar o carro na BR-070, nas proximidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, na noite desta terça-feira (8/7).

O veículo, um Mercedes-Benz CLA 250 preto, foi encontrado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) com as quatro rodas para cima. O condutor, um homem de 36 anos, estava fora do veículo, queixando-se de dores intensas no pulso e com suspeita de fratura no braço direito.

Apesar de estar consciente, a vítima apresentava desorientação e foi prontamente encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia. A BR-070 precisou ser parcialmente interditada durante o trabalho de resgate. As causas do capotamento serão investigadas.