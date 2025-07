Dupla é presa por porte ilegal de armas de fogo em Sobradinho

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Sobradinho. Durante patrulhamento, os policiais militares (PMDF) avistaram um veículo Toyota Hilux com um reboque sem placas trafegando em via pública. Na abordagem, os militares encontraram duas armas de fogo, uma modelo pistola Taurus PT 57 SC calibre 7.65mm e uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, ambas com carregadores.

Os policiais também apreenderam dez munições de calibre 9mm, sete de calibre .32, uma de calibre .380, três aparelhos celulares, R$ 800 em espécie e o próprio veículo.

A ação foi realizada na noite desta sexta-feira (4/7), por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 33) e da Águia 33 da Polícia Militar, por volta das 19h30, no Condomínio Comercial e Residencial Conjunto C.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia da região, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil (PCDF).