Homem é morto a facadas por cunhado após discussão

A discussão entre os dois seria motivada pelo fato da vítima estar envolvida com o uso de drogas - (crédito: Cedida ao Correio )

Um homem de 36 anos foi morto com facadas pelo cunhado após uma discussão entre os dois. O corpo da vítima, Miquéias do Nascimento, foi encontrado em uma área verde na quadra 3 do Setor Oeste na noite desta terça-feira (8/7). O crime teria acontecido por volta das 23h.

De acordo com relatos de conhecidos, Miqueias e seu cunhado já vinham tendo conflitos há um tempo, motivados pelo uso de drogas por parte da vítima, que morava no mesmo lote que o autor do crime e sua irmã, namorada da vítima. A mulher confirmou para os policiais que seu irmão havia sido responsável pelo assassinato.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), o suspeito chegou a registrar um boletim de ocorrência na tarde de segunda-feira (7/7) contra a vítima, afirmando que estava sendo ameaçado pelo cunhado. Já após o crime, o irmão de Miquéias também compareceu à delegacia e contou aos militares que o homem já havia sofrido uma tentativa de homicídio há pouco tempo.

Até o momento, o suspeito do assassinato ainda não foi preso. O caso segue em investigação na 20ª Delegacia de Polícia.