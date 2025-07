Vídeo: incêndio destrói lava-jato e carro no Setor Oeste do Gama

Um grande incêndio destruiu um lava-jato, no Setor Oeste do Gama. No local, um veículo Ford/Fiesta, de cor vermelha, foi tomado pelas chamas, assim como um cômodo com materiais de limpeza, que foram completamente queimados. Não houve feridos. Confira o vídeo do incêndio:

Com várias linhas de mangueiras de água e espuma, o combate às chamas e o resfriamento das paredes adjacentes foi efetivo, impedindo que as residências vizinhas fossem atingidas. Após a extinção do incêndio, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciaram os procedimentos de rescaldo, visando evitar possíveis reignições.

O incidente ocorreu na noite de segunda (30/6). Ainda não se sabe quais foram as causas. A Polícia Militar (PMDF) esteve no local, assim como a perícia dos bombeiros e a Defesa Civil.

Leia também: Saiba os cuidados para evitar incêndios e como prestar socorro a vítimas

Tragédia

Na última sexta-feira (27), o auditor fiscal aposentado da Petrobras Carlos Bellone Neto morreu após o apartamento em que morava, na 408 Sul, pegar fogo. Um vizinho e o filho tentaram salvá-lo, mas não conseguiram, devido à intensidade das chamas.









Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular