Celina Leão inaugura 7º Comitê de Proteção da Mulher em Santa Maria

A administração regional de Santa Maria recebe, na manhã desta segunda feira (9/7), a presença da governadora em exercício, Celina Leão, para inaugurar o Comitê de Proteção da Mulher de Santa Maria.

Esta é a sétima unidade inaugurada da capital. As Regiões Administrativas do Itapoã, Ceilândia, Lago Norte, Estrutural, Sobradinho e Águas Claras compõem o resto do elenco de RA’s que possui comitês.

O evento reúne presenças importantes de Brasília, como a Secretária da educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá; a Deputada Distrital do DF, Jane Klebia; o Administrador Regional de Santa Maria, Josiel França Penha Neto; entre outras autoridades.

Ao Correio, Giselle Ferreira, Secretária da Mulher, diz que os Comitês precisam estar perto da comunidade. “Sabemos que às vezes, a mulher não quer somente ir em uma delegacia. Ela quer um outro tipo de informação”, ressalta. “Às vezes, ela não sabe que está passando por violência psicológica. Isso aqui é mais uma ponte de um serviço da secretaria da mulher, onde muitas mulheres estão sendo ajudadas”, argumenta.

Além disso, no estacionamento da Administração, existe alguns serviços solidários, como atendimento psicossocial, cortes de cabelos, designer de sobrancelhas e bazar, todos voltados para a população que veio prestigiar a iniciativa.