Suspeito de sequestro relâmpago na Asa Norte está foragido

O homem suspeito de sequestrar uma mulher na 404 Norte está foragido. O autor, identificado como Diego de Almeida Santana, também roubou o carro, o celular e o cartão de crédito da vítima.

O caso ocorreu na tarde de 21 de junho, entre os blocos A e B da quadra 404 Norte. Na ocasião, a vítima, de 30 anos, havia acabado de estacionar quando foi abordada por dois homens, que ordenaram que retornasse ao carro.

Um deles assumiu o volante e o outro se sentou com ela no banco traseiro. Durante o trajeto, os criminosos pararam para comprar bebida alcoólica utilizando o cartão bancário da vítima. Em seguida, um terceiro homem entrou no carro. O grupo circulou pela região do Itapoã e, por fim, deixou a vítima em uma área conhecida como Boqueirão, no Paranoá.

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que conduz as investigações, solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do foragido seja repassada por meio dos seguintes canais:



• O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

• O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

• WhatsApp (61) 98626-1197;

• O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197.