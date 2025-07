CoMA 2025: Paulinho da Viola e Nação Zumbi se apresentam no festival

Criolo e Alceu Valença foram os destaques do line-up do CoMA 2024 - (crédito: Thaís Mallon)

Festival realizado anualmente em Brasília, o CoMA (Consciência, Música e Arte) anunciou, nesta quarta-feira (9/7), os primeiros nomes confirmados no line-up do evento. Entre os dias 16 e 24 de agosto, os artistas Paulinho da Viola, Nação Zumbi, Sandra Sá, Yago Oproprio, Metá Metá e Paulinho Moska sobem aos palcos da estrutura tradicionalmente montada na parte externa do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

No total, serão mais de 30 artistas durante a semana de apresentações, além de projetos musicais, bate-papos e experiências diversas. Neste ano, a curadoria do festival é voltada para a diversidade de gênero e ritmos musicais, resultando em uma programação que vai do soul e funk de Sandra Sá até o boombap de Yago Oproprio, um dos principais nomes do hip hop atual. A venda de ingressos começa no dia 1° de agosto.

Também faz parte do evento a programação CoMA em família, composta por shows e atividades voltados para o público infantil, com entrada gratuita nos dias 16 e 17 de agosto, no CCBB Brasília. Outra novidade deste ano é a parceria com o Convergências, evento multicultural gratuito que celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França.

A programação das festividades franco-brasileiras vai de 18 a 21 de agosto, com destaque musical para a cantora, compositora, dançarina, atriz e diretora Angelique Kidjo, vencedora de cinco prêmios Grammy. Ela se apresenta no último dia de evento, na Esplanada dos Ministérios.