Homem é preso por comando de tráfico de drogas entre DF, SP e GO

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10/07), a Operação Thanos, com o objetivo de desarticular um núcleo interestadual de tráfico de drogas com atuação no Distrito Federal, São Paulo e em Goiás. O principal investigado, que já havia sido condenado a 15 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, foi preso na casa da atual companheira. A ação, coordenada pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e com o apoio operacional da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), cumpriu cinco mandados judiciais, sendo três de busca e apreensão e um de prisão temporária.

De acordo com a PCDF, a companheira do preso se mostrou vítima das mentiras contadas por ele, pois não tinha conhecimento dos antecedentes criminais do homem. Ambos se conheceram virtualmente, ocasião em que ele afirmou ser enfermeiro e estar desempregado, justificando seus gastos com uma suposta “renda” que, na realidade, era proveniente do tráfico de drogas. A mulher relatou à equipe policial que ele não saía de casa, exceto para frequentar a academia localizada no próprio prédio, e que viviam juntos desde janeiro deste ano, sem que ela tivesse qualquer ciência sobre os crimes dele ou condição de foragido.

As investigações apontaram que o alvo comandava o tráfico de drogas ao nível interestadual, contando com o apoio de um “braço direito”, residente na região do Guará. Além disso, o homem, que é proprietário de uma ótica na Feira dos Importados do SIA, era responsável por operacionalizar valores e manter contas bancárias de terceiros em nome próprio para dificultar o rastreio do dinheiro ilícito. Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados selos de LSD na residência do investigado do Guará. Embora não houvesse mandado de prisão contra ele, ao tomar conhecimento da ação policial, fugiu para a casa da namorada em Águas Lindas de Goiás e, em seguida, desapareceu.

Segundo a corporação, a investigação exigiu elevado grau de trabalho analítico e técnico por parte da equipe policial, considerando que o alvo principal adotava múltiplas medidas para se ocultar. Entre elas, driblar vínculos bancários no nome dele e restringir as conexões cibernéticas, para dificultar a localização dele e a obtenção de provas. Ambos irão responder pelos crimes de tráfico de drogas com aumento de pena pela interestadualidade (Art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (Art. 35, Lei nº 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998), cujas penas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão, além de multa.