Moradores ateiam fogo em ônibus durante operação do DF Legal

Manifestantes ateiam fogo em ônibus durante operação do DF Legal na QNR de Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correo )

Um ônibus foi incendiado na QNR de Ceilândia, na manhã desta quarta-feira (9/7), durante uma manifestação contra a derrubada de construções irregulares na região. A ação faz parte de uma operação da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e teve como objetivo conter a expansão de um parcelamento irregular em área pública situada entre a Unidade Básica de Saúde 15 e o Terminal Rodoviário da QNR.

Durante a operação, alguns moradores reagiram à ação e tentaram vandalizar um dos ônibus. A empresa responsável pelo coletivo, BSBus, confirmou que um artefato incendiário foi lançado contra o veículo, mas destacou que a situação foi rapidamente controlada, sem registro de feridos ou danos significativos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o incidente, a empresa acionou os protocolos de segurança, evacuou o terminal e retirou os veículos da área para preservar a integridade de passageiros e funcionários.

“A BSBus lamenta profundamente o ocorrido e reforça que segue atuando com responsabilidade e agilidade para proteger seus usuários e manter a regularidade do serviço prestado à população do Distrito Federal”, informou a empresa em nota.

Casas demolidas e resistência

Várias construções irregulares foram demolidas ao longo do dia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para dar apoio à operação, especialmente devido à resistência de moradores, que chegaram a subir nos telhados das casas para impedir as derrubadas.

Segundo o DF Legal, a ocupação da área é recente e está em crescimento acelerado, com diversas obras em andamento sem qualquer autorização legal. Além das construções, também estão sendo removidas demarcações irregulares de lotes.