Homem que estuprou sobrinha de 9 anos no DF e fugiu é preso na Bahia

Foragido há três anos, um homem de 59 anos, investigado por estupro de vulnerável da sobrinha de 9 anos, foi localizado e preso. O crime, ocorrido em Samambaia, é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que conseguiu um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O criminoso estava escondido em um lugar de difícil acesso, no povoado de Picados, zona rural de Conceição do Jacuípe, na Bahia. A prisão o estuprador aconteceu na manhã desta quinta-feira (10/7) e foi possivel graças à cooperação entre a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Com a prisão, o estuprador responderá pelo crime previsto no Artigo 217-A, do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável. A pena pode variar de 8 a 15 anos de reclusão. Após a prisão, o condenado será transferido para o sistema prisional do Distrito Federal, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.