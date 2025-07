Dois filhotes são resgatados com vida após família de capivaras ser atropelada no DF

Dois filhotes de capivara, de um total de 14 animais atropelados no início da manhã desta quinta-feira (10/07), sobreviveram e foram socorridos ao Hospital da Fauna Silvestre (HFaus). O segundo filhote só foi localizado horas após o sinistro de trânsito. Ele estava acuado, escondido atrás de um arbusto, ao ser encontrado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar. O primeiro encontrado com vida logo após o acidente, já havia sido socorrido.

A família de capivaras foi atropelada na QL 32, do Lago Sul, no DF. Segundo informações preliminares do Batalhão de Policia Ambiental, o motorista de uma carreta teria provocado o acidente e fugiu do local sem acionar as autoridades competentes. Até a mais recente atualização desta matéria, ele não havia sido localizado.

Equipes da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal estão no local do sinistro e trabalham para para descobrir mais informações sobre o ocorrido, como a captação de possíveis imagens de câmeras de segurança.