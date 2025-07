Motorista morre após colidir carro com cavalo em Vicente Pires

Na madrugada desta quinta-feira (10/7), por volta da meia-noite, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência grave na Estrada Parque Ceilândia, sentido Taguatinga. Uma motociclista de 37 anos colidiu com um cavalo solto na pista.

A vítima foi socorrida com apoio do SAMU e de uma ambulância da UTI Vida que passava pelo local. Mesmo com os esforços das equipes de resgate, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher sofreu traumatismo craniano e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória.

Duas faixas da via precisaram ser interditadas durante o atendimento. A Polícia Militar assumiu a ocorrência, e a Polícia Civil foi acionada para investigação. A dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida.