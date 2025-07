Mulher que mantinha clínica oftalmológica é autuada por exercício ilegal

Uma mulher de 40 anos foi autuada, nesta quinta-feira (10/7), por exercício ilegal da profissão. A investigada era responsável por uma clínica oftalmológica instalada no Riacho Fundo II. A operação, conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ganhou o nome de Visão Obscura e contou com o apoio do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF).

Fiscais do conselho constataram que o estabelecimento realizava atendimentos e exames típicos da atividade médica, como teste de acuidade visual e exame de fundo de olho, sem a presença de profissional habilitado.

Foi constatada ainda a presença de uma estrutura montada para burlar a exigência legal de supervisão médica. A mulher foi conduzida à delegacia e autuada pelo crime de exercício ilegal da medicina.