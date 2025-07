Brasilienses que pagarem conta de luz com PIX podem concorrer a carro zero

Oportunidade só vale para consumidores que estiverem com as faturas em dia e fizerem o pagamento das contas via PIX - (crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Alô, brasilienses, olha o carro do sorteio passando! A Neoenergia Brasília está oferecendo a oportunidade de os consumidores do Distrito Federal terem suas contas de energia quitadas por um ano e ainda levarem um carro zero para casa. Para concorrer ao sorteio, basta manter as faturas em dias e optar pelo pagamento via PIX.

Cada pagamento realizado via PIX gera um número da sorte. Quanto mais vezes o cliente utilizar essa forma de quitação, maiores serão as chances de ser contemplado, visto que os números são acumulativos e válidos tanto para os sorteios mensais quanto para o prêmio final — desde que não haja inadimplência.

A ação promocional, lançada neste mês, contemplará 55 participantes em todo o Brasil. O primeiro sorteio acontece em setembro. Até dezembro, serão realizados dois sorteios mensais por área de concessão, premiando clientes com créditos de R$ 250 por mês na conta de luz, totalizando R$ 3 mil ao longo de um ano.

Leia também: Clientes do DF já podem solicitar conta de luz em braille

No encerramento da campanha, cada distribuidora sorteará um automóvel zero quilômetro, avaliado em R$ 80 mil. Os resultados serão baseados na Loteria Federal da Caixa e divulgados nas redes sociais da Neoenergia e no site oficial da promoção. Os vencedores serão contatados por telefone ou e-mail.

Marcelo Fernandez, diretor de planejamento e investimentos da empresa, destaca que o objetivo da ação é estreitar ainda mais o relacionamento com os consumidores. "Esta campanha é uma forma de valorizar quem está conosco no dia a dia, oferecendo vantagens concretas. Ao estimular o uso do PIX, tornamos o processo mais prático e ainda retribuímos a confiança com benefícios reais”, pontua.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O executivo lembra que a Neoenergia foi pioneira, em 2020, ao lançar o pagamento da conta de energia via PIX no Brasil. Atualmente, essa opção está disponível para mais de 17 milhões de clientes em todo o território nacional.

Para participar do sorteio, é necessário se cadastrar no site da campanha Conta com PIX – Neoenergia, válida nas cinco concessionárias do grupo: Neoenergia Brasília (DF), Coelba (BA), Cosern (RN), Elektro (SP/MS) e Pernambuco (PE), seguindo as regras estabelecidas.