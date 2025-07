Celina Leão repudia conduta de policiais civis em abordagem a publicitário

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, repudiu a abordagem de dois policiais civis a um publicitário ocorrida na 112 Norte, na quarta-feira (9/7). “Tínhamos uma criança naquele local e todas as providências já foram tomadas. Esse tipo de comportamento não reflete a nossa segurança pública, que é cidadã e não letal”, declarou. Celina classificou o episódio como um "caso de abuso" e afirmou que o Governo do DF repudia esse tipo de conduta.

Nas imagens gravadas por comerciantes e clientes, o homem é imobilizado e agredido com um soco na cabeça, enquanto seu filho, de apenas 5 anos, assistia à cena de dentro do carro. Testemunhas afirmaram que a ação foi excessiva e que o homem não teria oferecido resistência. A Polícia Civil informou que o homem havia colidido com uma viatura e fugido antes de ser interceptado.

MPDFT vai apurar abordagem de policiais civis que resultou em criança abandonada

Celina classificou o episódio como um caso de "abuso". A governadora informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria da corporação e será tratado com rigor. “Se essa pessoa realmente errou, ela vai pagar pelo erro dela. Mas isso não pode se tornar regra. É uma exceção que será tratada como tal”, informou.

A vice-governadora ressaltou ainda que a responsabilidade no exercício de funções públicas deve estar acima da autoridade e que situações como essa são repudiadas inclusive pelos próprios colegas de corporação.

Em nota, a PCDF informou que a Corregedoria-Geral da instituição instaurou inquérito policial e procedimento administrativo disciplinar para apurar o ocorrido. E afirmou que os policiais envolvidos foram afastados das atividades operacionais e realocados em funções administrativas.