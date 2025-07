Violência policial

MPDFT vai apurar abordagem de policiais civis que resultou em criança abandonada O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) instaurou procedimento imediato para a apuração do caso envolvendo a abordagem de policiais civis na Asa Norte. O pai do menino foi preso e o filho dele, de 5 anos, ficou abandonado com estranhos