Paixão pelo futebol move meninos e meninas nos quatro cantos do DF

Seja no mais sofisticado Centro de Treinamento, ou seja em uma quadra de concreto, os terrenos são férteis para cultivar o sonho de muitas crianças no Distrito Federal: ser jogador ou jogadora de futebol profissional, como os craques que estão na Copa do Mundo de Clubes que revela hoje (13/7), o grande campeão. É nos gramados e quadras das escolinhas da capital que esse desejo da criançada começa a ganhar forma, talentos são aperfeiçoados e histórias começam a ser criadas em campo.

Miguel Amu, 9 anos, que treina no instituto PSG Academy Brasília, no Lago Sul, não esconde a empolgação ao falar do seu maior ídolo. "Quero seguir os passos do Cristiano Ronaldo. Quando eu jogava com os pequenos, fiz um gol de voleio de fora da área, no ângulo e me inspirou em vários gols dele para repetir esse lance. Foi o melhor dia da minha vida jogando futebol", lembrou com brilho nos olhos.

Do outro lado da cidade, no projeto Barbosa Futsal, em Ceilândia, Artur da Silva, 10, também se inspira no camisa 7 da seleção de Portugal. Ele contou que acompanha Cristiano Ronaldo para imitar os seus lances, mas também deseja chegar ao mesmo nível do seu ídolo. "Quero jogar no Flamengo, meu time do coração; depois, no Brasil e, quem sabe, no Real Madrid", revelou. O atleta mirim relembrou uma das jogadas mais impressionantes que fez. "No jogo de ontem (quinta-feira), dei um voleio direto no ângulo, e a torcida comemorou bastante", contou, orgulhoso.

Com cerca de 300 alunos, a PSG Academy Brasília, que leva o nome de um dos clubes mais poderosos da Europa, oferece aulas desde a iniciação esportiva até turmas de elite e competição. Criada em 2018, a escola trabalha com treinos organizados por faixa etária que vão do Sub-5 ao Sub-17, incluindo turmas femininas exclusivas e projetos de intercâmbio.

"Estar à frente de um projeto como esse é extraordinário porque vemos evoluções diárias dessas crianças e adolescentes. Aqui não se ensina somente futebol: a gente transforma vidas", explicou Luiz Seixas coordenador responsável pela unidade brasiliense.

Um dos atletas da escolinha é Arthur Amorim Barbosa, 8, que, apesar de novo, sonha alto. "Pedi para os meus pais para treinar aqui no PSG porque quero evoluir e conquistar meu objetivo de virar jogador profissional", contou confiante. O futuro lateral direito lembrou com animação de um dos momentos mais felizes dentro de campo. "Na semana passada, dei um chutão cruzado no cantinho. Foi inesquecível!", comemorou.

Em outros gramados do DF, a escolinha do América Mineiro, no Guará, existe desde 2016 e também é um berço de pequenos atletas que almejam viver do esporte. O professor e criador do projeto, André Bonini, atende mais de 150 alunos com uma filosofia que une esporte e ética. "Nosso objetivo é ajudar a família na formação do cidadão através do futebol. Além disso, damos melhores condições para o desenvolvimento das crianças e boas oportunidades para que possam ir atrás de seu sonho de ser jogador profissional.", explicou. A instituição recebe crianças do sub 7 ao 17.

Segundo Bonini, a evolução de Bento, 9, começa a chamar atenção. O pequeno jogador foi o artilheiro do último torneio no qual a equipe competiu e levou para casa a Chuteira de Ouro após marcar sete gols. Neste fim de semana, o clube está competindo na BSB Cup e na última quinta-feira, ele se destacou no jogo contra o Aparecidense. "Fiz dois gols com a perna ruim, que é a esquerda; fiquei muito feliz, porque estava treinando bastante meus chutes com a canhota", disse. Mas, para o jovem goleador, seu gol mais bonito foi contra o time do Real Madrid. "Chutei de longe, a bola foi caindo devagar e entrando no cantinho. Foi muito lindo", recordou o atacante que sonha jogar no Flamengo.

Em Ceilândia, o projeto social Barbosa Futsal foi criado em 2018. A escolinha formadora de atletas não cobra mensalidade e atende 80 crianças, na terça-feira e na quinta-feira, na quadra esportiva da QNP 20, no período noturno, horário pensando para garantir a presença dos pais. "Começamos do zero, com muitas dificuldades. Hoje, somos bicampeões da Taça Brasília e vamos representar o DF na Taça Brasil sub-13, em Goiânia", festeja Adriana Barbosa, ex-jogadora profissional e fundadora do projeto que leva seu sobrenome.

Além de Arthur Amorim, outra promessa no esporte é a lateral-esquerda Melissa Lopes, 10, torcedora do Palmeiras, que tem grandes planos. "Quero ser jogadora profissional e me inspiro na Marta para realizar esse sonho. Ela é espetacular. Vejo todos os vídeos dela para fazer igual ou melhor", afirmou. Ela se lembrou de um dos lances que fez e nominou como um golaço. "Peguei a bola no lado da quadra e fui pra cima da zagueira, dei uma caneta (jogou a bola entre as pernas) nela e chutei forte para o gol", detalhou.

Saiba mais

PSG Academy

Brasília

Lago Sul

Treinos de terça a sábado

Mensalidades de

R$ 380 a R$ 450

Mais informações:

Instagram @psgacademybrasilia

Escolinha do

América Mineiro

Guará

Aulas de terça a sexta

Mensalidade de R$ 230

Mais informações:

Instagram @americamgbsb

Projeto social

Barbosa Futsal

Ceilândia

Atendimento terça e quinta, na quadra esportiva da QNP 20

Gratuito

Mais informações: Instagram

@barbosafutsal_oficial