Campo de futebol com grama sintética é reinaugurado em Samambaia Sul

O Governo do Distrito Federal (GDF) reinaugurou, na manhã deste sábado (12/07), um campo de grama sintética na QR 305, em Samambaia sul. O espaço recebeu um novo gramado e passou por reformas estruturais para atender melhor à comunidade e às escolinhas de futebol da região.

Durante a cerimônia, também foram entregues kits esportivos para as escolas de futebol da cidade. A governadora em exercício, Celina Leão (Progressistas), participou do evento e destacou a importância da valorização do esporte nas comunidades.

“Essa é uma área que a população esperava há muito tempo. Tive a oportunidade de visitar o local quando ainda era deputada federal, e ver hoje a alegria dessas crianças é gratificante. Elas amam o esporte. Tenho certeza de que, quando entregamos uma quadra como essa, estamos afastando jovens das drogas e ensinando disciplina e cidadania”, afirmou Celina, que marcou simbolicamente a reinauguração ao fazer o primeiro gol no novo campo.

O secretário de Esporte e Lazer do DF também esteve presente e ressaltou a transformação do espaço. “Antes, isso aqui era praticamente um lixão. A comunidade pediu, e nós atendemos. Agora, é um espaço onde as crianças chegam de manhã e só vão embora à noite. Aqui, muitos sonhos vão ser realizados”, declarou.

Também prestigiaram o evento o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto; a secretária da Mulher, Giselle Ferreira; e o deputado federal Júlio César.