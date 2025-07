O que fez o seu time durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes?

Elenco do Grêmio descansou 10 dias, treinou nas semanas seguintes e ganhou o título da Recopa Gaúcha durante a pausa do Brasileirão - (crédito: Lucas Uebel/Grêmio)

A final da Copa do Mundo de Clubes está definida. Isso significa, também, o encerramento do período de pausa da Série A do Campeonato Brasileiro, iniciado em 12 de junho. Depois de 30 dias, a elite nacional retoma os trabalhos no próximo fim de semana. Enquanto Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense passaram o tempo focados na disputa internacional, os 16 times restantes da primeira divisão tiveram o período livre para descansarem os atletas e organizarem os elencos.

Basicamente, as equipes nacionais equilibraram o período entre férias, treinamentos e amistosos. A dispensa dos jogadores durante o período de pausa não foi intencional, mas obrigatória por lei. Como a Copa do Mundo ampliou a temporada nacional até 21 de dezembro, as equipes moldaram a divisão dos 30 dias de recesso contratual previsto pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Cada time administrou o tempo livre. As 16 equipes variaram entre 10 e 17 dias de recesso (veja quadro ao lado). Vasco e Grêmio, por exemplo, optaram pelo tempo menor de descanso, enquanto o Juventude estendeu ao máximo a pausa. Nas semanas seguintes às férias, os clubes aceleraram a preparação. A maioria deles optou por se concentrar apenas em atividades nos centro de treinamentos. Poucos times realizaram amistosos.

O Cruzeiro optou por testar a equipe contra dois rivais argentinos: ganhou do Banfield e perdeu para o Defensa y Justicia, ambos por 1 x 0. O Grêmio entrou em campo a vera e faturou a Recopa Gaúcha contra o São José, por 2 x 0, na terça-feira. O Vasco até tentou jogar contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, mas a partida foi cancelada por problemas contratuais com a organização. O Santos voltará a jogar hoje, às 22h, contra a Desportiva. Bahia, Fortaleza, Vitória, Sport e Ceará disputaram a Copa do Nordeste nesta semana.

O tempo sem jogos serviu para o Atlético-MG trabalhar na recuperação de jogadores lesionados, além de tratar das questões financeiras. O Corinthians seguiu os mesmos passos. O Internacional também procurou esvaziar o departamento médico (DM). O Red Bull Bragantino volta a campo com os laterais Juninho Capixaba e Sant'Anna. Porém, ainda conta com atletas parados. Na visão geral das equipes, foi possível tirar proveito das semanas fora dos holofotes devido à Copa do Mundo de Clubes.

"Foi uma parada atípica. A primeira vez que acontece de pararmos no meio da temporada e somente por 15 dias. Então, para mim, foi benéfica. Já tínhamos feito uma carga grande de jogos. Agora, recuperamos. Isso para os atletas que vinham jogando e se recuperando. A gente está com o DM quase zerado. Isso dá um respiro para todos nós. Agora, temos tempo de prepará-los para uma sequência grande que vamos ter pela frente", destacou Fred Pozzebon, preparador físico do Bragantino.

Se houve tempo suficiente para descansar e se preparar, agora, as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro terão compromissos suficientes para gastar a energia com a retomada do atribulado calendário nacional. Em agosto, por exemplo, os times envolvidos em outros torneios — como Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana — terão um calendário entre sete e nove partidas. O fôlego, no entanto, está em dia para perseguir os objetivos.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

