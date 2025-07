Mulher é presa com quatro tabletes de maconha na Rodoviária de Sobradinho

No compartimento de bagagem de mão, acima do assento da mulher, havia uma mochila preta que, segundo a PMDF, exalava um forte odor de maconha - (crédito: PMDF)

Uma mulher, de 20 anos, foi presa com quatro tabletes de maconha na Rodoviária de Sobradinho. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (10/7), quando policiais militares inspecionaram um ônibus interestadual com destino a São Paulo.

A suspeita estava sentada no último assento, acompanhada da filha, de 2 anos, ainda lactante. No compartimento de bagagem de mão, acima do assento da mulher, havia uma mochila preta que, segundo a PMDF, exalava um forte odor de maconha.

Os militares confirmaram que a bagagem pertencia à suspeita e, ao ser abrirem a mochila, localizaram a droga. A mulher e a filha foram encaminhadas à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde ele foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Na delegacia, a autoridade judicial iria avaliar se seria necessário acionar o conselho tutelar para cuidar da criança.

