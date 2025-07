Obra de Maria acolhe jovens lesados por agência de turismo

Os jovens lesados descobriram, no início deste mês, que as passagens aéreas, hospedagens e inscrições para o evento não haviam sido efetivadas pela agência de turismo contratada - (crédito: Material cedido do Correio )

A Comunidade Obra de Maria está mobilizada para ajudar cerca de 151 jovens de diferentes partes do Brasil que foram vítimas de um golpe envolvendo a compra de pacotes para o Jubileu da Juventude, que será realizado no fim de julho, em Roma, na Itália. O encontro com o papa é um dos principais eventos da Igreja Católica e ocorre a cada 25 anos, o que gerava ainda mais a expectativa nos peregrinos.

Os jovens lesados descobriram, no início deste mês, que as passagens aéreas, hospedagens e inscrições para o evento não haviam sido efetivadas pela agência de turismo contratada, frustrando anos de preparo e arrecadação de recursos. Foram afetados grupos do Distrito Federal, Rondônia, Amazonas e São Paulo.

No Distrito Federal, fiéis da Paróquia Santa Maria dos Pobres, no Paranoá, e das Paróquias Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo, em Taguatinga Sul, estão entre os prejudicados. Em Taguatinga, um grupo de 28 peregrinos da região ainda tenta garantir a participação no evento: sete conseguiram comprar passagens usando milhas ou promoções e agora precisam de hospedagem; os demais continuam arrecadando recursos com rifas, doações on-line e venda de doces.

Para ajudar o grupo, foi lançada uma vaquinha virtual e disponibilizada uma chave PIX para doações: Vakinha Online PIX: matheusomm@hotmail.com

Solidariedade e esperança

Diante da situação, a agência de peregrinações da Obra de Maria, que este ano organiza a ida de mais de 900 jovens ao Jubileu, decidiu acolher parte dos afetados em Brasília, Manaus e Porto Velho. O fundador da comunidade, Gilberto Barbosa, revelou estar articulando com parceiros hospedagem e passagens por um valor simbólico, em torno de R$ 8 mil, menos da metade do que muitos já haviam investido.

“Nosso carisma é voltado para os jovens. É muito triste ver esse sonho desfeito. Não tem como não ajudar se você pode”, disse Gilberto, emocionado. Ele destacou o trabalho de evangelização feito pelos jovens envolvidos, muitos deles ligados ao movimento do Neocatecumenato. “São jovens que levam outros jovens à fé. Esse encontro com o papa é mais do que uma viagem, é um marco espiritual.”

Além da ajuda financeira e logística, a Obra de Maria mobilizou missionários e voluntários para oferecer suporte psicológico e orientação pastoral aos peregrinos. O esforço é para que, mesmo diante do pouco tempo disponível, muitos consigam realizar o sonho de participar do Jubileu.

Histórico de apoio

Esta não é a primeira vez que a Obra de Maria age em solidariedade a grupos em dificuldades. Em março de 2023, a comunidade ajudou 46 peregrinos pernambucanos durante uma viagem a Israel, após descobrirem que a agência contratada não havia pago por transportes nem hospedagens. A comunidade conseguiu intervir, negociando diretamente com hotéis e empresas para garantir a continuidade da viagem.

"Com fé e ação concreta, a Obra de Maria reafirma seu compromisso de acolher e servir, transformando a dor em esperança. Como dizia Dom Helder Câmara: ‘Sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonhar junto se torna realidade’. Ainda dá tempo de fazer esse sonho acontecer”, conclui Gilberto.



