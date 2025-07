Carro capota e via é interditada no Riacho Fundo II, nesta quinta-feira (10/7)

Carro capota e via é interditada no Riacho Fundo II - (crédito: CBMDF)

Um carro capotou, na tarde desta quinta-feira (10/7), na Primeira Etapa QN 5A, próximo ao viaduto do Riacho Fundo/Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e interditou a via para o atendimento da ocorrência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No local, um Fiat Uno vermelho estava capotado em uma das faixas da via. O condutor, de 54 anos, estava fora do automóvel e foi avaliado pelas equipes de socorristas do CBMDF. O homem, que estava consciente, orientado e estável, com algumas escoriações, foi transportado ao Hospital Regional do Gama (HRG).

O CBMDF não soube informar sobre a dinâmica do acidente. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).