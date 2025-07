Traficante que usava brechó de fachada para vender drogas é preso

Um homem acusado de crime de tráfico de drogas foi preso em flagrante pela equipe da 31ª Delegacia de Polícia no Setor Buritis IV, em Planaltina. A prisão ocorreu nesta terça-feira (9/7) no imóvel que funcionava com a fachada de brechó, mas era utilizado como ponto de venda de entorpecentes, conforme diversas denúncias e diligências anteriores.

Durante a ação, os policiais flagraram um usuário deixando o local com uma pedra de crack, recém-adquirida. O indivíduo foi abordado e confirmou ter comprado a droga minutos antes, no interior da residência. Em ato contínuo, a equipe entrou no imóvel no qual estavam o suspeito e a companheira. No local, os policiais encontraram outras porções de crack fracionadas para venda, uma porção de cocaína, medicamentos de uso controlado, dinheiro trocado e utensílios utilizados na manipulação e distribuição de entorpecentes.

Um aparelho celular do suspeito também foi apreendido para fins de perícia. De acordo com a equipe policial, o preso tem pelo menos 13 registros de ocorrências policiais, incluindo condenações definitivas por tráfico de drogas e roubo. Além disso, o homem também responde a processos por receptação, ameaça, violência doméstica, corrupção de menores, entre outros, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal. No momento da prisão, ele cumpria pena em regime de prisão domiciliar, decretada em outro processo por tráfico.