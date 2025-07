Vingança: homem é brutalmente agredido após matar jovem no Varjão

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser brutalmente agredido por um grupo de pessoas no Varjão. O linchamento, que envolveu socos, chutes, paus e pedras, foi motivado por vingança. Momentos antes, o agredido havia esfaqueado e matado outro rapaz na mesma região.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima do homicídio, que possuía antecedentes criminais por roubo e uma por tráfico de drogas, teria sido morta durante uma briga, que ocorreu em maio deste ano. Amigos do jovem assassinado tomaram conhecimento e decidiram se vingar. O autor do golpe de faca foi localizado e agredido de forma violenta pelo grupo.



Na manhã desta sexta-feira (11/7), os policiais civis, por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), realizaram uma operação para encontrar os responsáveis pelo linchamento. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, todos expedidos no curso da investigação.

Além de apurar o crime coletivo de tentativa de homicídio, a PCDF também solicitou e obteve a prisão preventiva do homem esfaqueado, que agora responde pelo homicídio cometido antes de ser atacado.

A vítima do linchamento ocorrido em maio, permanece internado, no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), sob custódia.

