Cadela é resgatada em situação de maus-tratos, em Vargem Bonita

Uma cadela em situação de maus-tratos foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em uma chácara na região de Vargem Bonita. A equipe do 25° Batalhão foi acionada via 190 para prestar apoio a protetores de animais autônomos, que denunciaram a situação de maus-tratos ao animal.

Ao chegar à chácara, os policiais constataram o flagrante de crime. O animal estava sem alimento, sem água e mantido em ambiente insalubre. O caseiro do local fez contato com o proprietário, que não compareceu ao local, segundo a PMDF.

Diante da situação, o caseiro, os protetores e a cadela foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde a ocorrência foi registrada para adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Militar informa que a cadela ficou aos cuidados de uma ONG que compareceu ao local.