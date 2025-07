Abertas inscrições para ocupação artística no Setor Comercial Sul

Grafiteiros, arte-educadores e DJs podem se inscrever, até o dia 18 de julho, no projeto Galeria dos Becos, do Instituto Cultural e Social No Setor. A próxima edição do evento acontece no dia 23 de agosto no Setor Comercial Sul e trará grafite, dança urbana, música, feira de expositores locais e batalha de rima. A entrada do público é gratuito.

Serão selecionados 11 grafiteiros, 6 arte-educadores e 4 DJs, com prioridade para artistas do Distrito Federal e das regiões administrativas periféricas. A iniciativa integra as quatro linguagens centrais da cultura urbana – grafite, rap, dança e música – como instrumentos de transformação social, promoção de inclusão, fortalecimento de identidades periféricas e ocupação positiva do espaço público.

O projeto busca redefinir a percepção sobre os becos do SCS, reconhecendo sua importância histórica e cultural enquanto renova o espaço de forma coletiva e participativa. Nesse processo, a Galeria dos Becos reconhece e valoriza os artistas que já possuem obras nos becos, compreendendo a importância de cada trajetória para a história viva do local. Parte dessas obras poderá receber novas intervenções durante o evento, mas sempre com o compromisso de dar continuidade ao movimento de ocupação artística, estimular o diálogo entre gerações e renovar a vitalidade do território, sem apagar histórias que contribuíram para a consolidação da arte urbana no DF.

Além das intervenções artísticas, o evento contará com oficinas gratuitas de grafite, lambe, colagem e dança, facilitadas por arte-educadores, promovendo trocas entre artistas e o público. O Galeria dos Becos também atua para que o evento seja um espaço de convivência pacífica e inclusiva, contando com mobilizadores sociais e redutores de danos para dialogar com a população em situação de vulnerabilidade que vive na região.

O Setor Comercial Sul já recebeu eventos de grafite e arte urbana em outras ocasiões, como o Encontro de Grafite do DF, que reuniu artistas para colorir o Buraco do Rato e o beco da Quadra 6, reforçando a tradição do local como ponto de expressão da arte de rua em Brasília.

SERVIÇO: Inscrições de artistas para Galeria dos Becos

Local: Setor Comercial Sul – Brasília/DF

Inscrições para grafiteiros, DJs e arte-educadores: até 18 de julho de 2025

Data do evento: 23 de agosto de 2025

Formulário de inscrição disponível no perfil do Instagram @nosetor