Brasília recebe etapa de campeonato internacional de skate a partir de 13/7

Nos dias 13 e 14 de julho, a capital recebe a etapa brasileira da SLS (Street League Skateboarding), um dos principais campeonatos de skate street do mundo, que será realizada na Esplanada dos Ministérios. A competição faz parte do calendário oficial da liga e reúne alguns dos maiores nomes da modalidade, como Felipe Gustavo e Rayssa Leal, além de atletas internacionais. A expectativa é atrair milhares de pessoas ao longo do fim de semana, movimentando setores como turismo, comércio, economia criativa e serviços.

Para o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, Brasília tem estrutura e potencial para sediar eventos desse porte e se consolidar como destino de experiências culturais e esportivas.

A governadora em exercício, Celina Leão, destacou o impacto positivo da competição: “Teremos cultura urbana, juventude em peso, atletas consagrados e nomes que representam o melhor do skate brasileiro. O Governo do Distrito Federal tem orgulho de apoiar um evento que projeta Brasília internacionalmente e estimula inclusão social”. Segundo ela, o Brasil já soma mais de 5 milhões de skatistas, e agora é a capital federal que assume o protagonismo nessa “revolução sobre rodas”.