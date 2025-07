Homem com mandado de prisão é detido em Ceilândia

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido na noite deste sábado (12/7) durante uma blitz de rotina realizada por policiais militares do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) em Ceilândia. A ação, que visava fiscalizar veículos e condutores, levou à descoberta de diversas irregularidades.

Durante a abordagem inicial, os policiais constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2016. Ao consultar os sistemas de segurança, a equipe do GOT confirmou a existência de um mandado de prisão contra o condutor por dívida de pensão alimentícia.

O indivíduo foi imediatamente encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para o cumprimento da ordem judicial. Na delegacia, uma nova verificação revelou que o aparelho celular encontrado em posse do detido possuía registro de roubo ou furto.

Além de ter sido preso pelo mandado judicial, o homem também foi autuado pelo crime de receptação. O veículo foi removido e encaminhado ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran-DF).