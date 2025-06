Arte do calote: polícia prende designer que aplicava golpes em gráficas

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (27/6), um homem suspeito de aplicar uma série de golpes contra gráficas em diferentes regiões do Distrito Federal. Segundo as investigações, Humberto Antônio de Souza, de 34 anos, encomendava produtos como convites, panfletos e banners com promessa de pagamento imediato via Pix.

O esquema começou a ser desvendado após uma das vítimas desconfiar do padrão repetido nos pedidos: urgência, valores semelhantes e erros em comprovantes. A empresa decidiu conferir o extrato bancário antes de liberar os produtos. Ele enviava comprovantes falsificados, manipulados digitalmente, para induzir os funcionários a liberar os materiais antes da confirmação bancária. Os itens eram retirados por motoristas de aplicativo, para dificultar o rastreamento do autor.

Durante a apuração, os agentes descobriram que Humberto usava documentos de terceiros para dificultar a identificação. Um dos nomes utilizados nos golpes pertence a uma pessoa que compareceu à delegacia para esclarecer que nunca teve relação com o suspeito nem com gráficas, e solicitou o desligamento formal de seu nome das investigações.

Humberto é investigado em diversas ocorrências semelhantes, com o mesmo modus operandi: uso de nomes falsos, comunicação exclusivamente remota e retirada por terceiros. Em uma das fraudes, o prejuízo chegou a R$ 14.999. Em outra, R$ 8.900. Estima-se que o total dos danos ultrapasse R$ 30 mil.

A 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) orienta que pessoas que tenham sofrido golpes semelhantes entrem em contato com a polícia ou façam denúncia anônima pelo telefone 197.