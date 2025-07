Homem é preso após atacar desafeto com facão em Ceilândia

Um homem de 34 anos foi preso após agredir um desafeto com golpes de facão em Ceilândia, no Distrito Federal. A vítima, de 51 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região com ferimentos provocados por arma branca. A prisão foi realizada por policiais militares na manhã deste sábado (12/7).

A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por meio de uma viatura que acompanhava o atendimento da vítima. Segundo relatos, o agressor havia fugido em direção à Avenida Principal, pela Via Leste.

Com base nas características físicas e nas roupas descritas, os policiais localizaram o suspeito nas imediações da QNM 1/3, Bloco A. Durante a abordagem, os militares encontraram com ele um facão com aparência compatível à arma usada no crime.

Ao ser interrogado, o homem confessou espontaneamente ter cometido a agressão. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado por lesão corporal. A motivação do crime não foi revelada.