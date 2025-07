DF amanhece com sensação térmica de 8,4 °C neste domingo; frio continua

Bom dia, brasiliense! Quem arriscou acordar cedo neste domingão (13/7) — a repórter que vos fala, por exemplo —, precisou encarar o frio que tem congelado até a alma dos moradores do Distrito Federal. No Paranoá, a sensação térmica chegou a 8,4 °C às 8h, uma das menores do ano, mesmo com a temperatura mínima batendo os 14 °C neste mesmo horário. A justificativa está nas rajadas de vento, que devem permanecer ao longo do dia. A nebulosidade da manhã dará lugar ao céu ensolarado no começo da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF registrou mínima de 12 °C, também no Paranoá, durante a madrugada e a máxima deve bater os 25 °C. Já a umidade fica entre 95% e 30%. Então, não caia no conto do vigário: mesmo com o frio, é preciso garantir uma boa hidratação devido ao tempo seco. No Plano Piloto, a mínima foi de 14 °C e a máxima deve chegar aos 23 °C. A umidade varia de 90% a 35%.

O tempo gelado deve permanecer ao longo da semana, com temperaturas mínimas na média dos 14 °C e máximas de até 26 °C. A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e bom domingo!

