Colisão frontal entre dois carros deixa três feridos na BR-251

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos, neste sábado (12/7), na BR-251, após o balão da Papuda, sentido Unaí. A dinâmica exata da colisão está sendo investigada. O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).

O acidente envolveu um Jeep Renegade preto e um Fiat Strada Adventure prata. No primeiro carro, a motorista, de 37 anos, apresentava dores no pescoço, costas e tórax.

Devido à gravidade da colisão, foi necessário o uso de ferramentas de especiais para remover partes do veículo e permitir a retirada segura da vítima, que foi imobilizada conforme os protocolos de trauma, e levada ao Hospital Brasília por uma equipe do SAMU 110.

No Fiat Strada, o condutor, também de 37 anos, estava consciente e orientado, mas relatava dores nas costas e apresentava um corte superficial no pé esquerdo. A passageira do veículo, que não teve a idade revelada, sofreu escoriações no rosto e relatava dor no pescoço. Apesar de estar consciente, ela se encontrava desorientada no momento do atendimento. Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional do Paranoá (HRL).