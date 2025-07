Caravana promove vacinação e adoção de pets no Eixão do Lazer

Caravana animal promove vacinação de pets e adoção no Eixão do Lazer até às 17h - (crédito: Pexels pixabay)

A terceira edição da Caravana de Proteção Animal é realizada neste domingo (13/7), até às 17h, no Eixão do Lazer. Promovida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), a ação ocorre entre as quadras 107 e 207 Norte, e promove a vacinação e adoção de pets, além de demais serviços gratuitos voltados para cuidado e proteção animal.

“Não temos histórico em nenhuma secretaria do país que tenha uma pasta direcionada para o animal. É inédito no Brasil”, celebrou Laci Marinho, chefe da parte de proteção animal e meio ambiente da SSP-DF, durante o evento. “É uma forma de mostrar que a segurança pública também cuida dos pets, dos animais. Quando damos importância para esta causa, estamos dizendo: “Estamos de olho”. Maltrato animal é crime”, declarou.

A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal foi instituída pelo GDF em 2024, com foco exclusivo na defesa dos direitos e no bem-estar de cães e gatos do DF. A pasta é responsável por desenvolver políticas públicas, articular parcerias e coordenar ações de atendimento veterinário, vacinação, controle populacional e reabilitação de animais vítimas de violência. No ano anterior, foi criada também a Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DCRA), a primeira unidade policial do país com tal finalidade.

O Coronel Alexandre Lima de Ferro, subsecretário das escolas de gestão compartilhada, também destacou a importância dos cuidados aos animais silvestres. “Recentemente, tivemos um episódio lamentável em que um cidadão atropelou 14 capivaras. Então é importante ter a comunidade envolvida neste momento, participando de ações de sensibilização como as da caravana”, afirmou.

Exames veterinários, orientações sobre maus-tratos, distribuição de mudas do cerrado, palestras educativas, sorteio de brindes, feira de adoção, doação de ração, desfile pet e demonstrações com cães de operações das forças de segurança são as demais atividades programadas para o evento.

A ação faz parte do eixo Cidade Mais Segura, do programa Segurança Integral, que busca fortalecer a ordem pública, promover a proteção ambiental e ampliar a percepção de segurança por meio de ações de proximidade com a população.