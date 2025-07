Especialista em trânsito alerta que situação dos motociclistas é desesperadora

O professor David Duarte, doutor em segurança de trânsito e presidente do Instituto Segurança no Trânsito (IST) foi o entrevistado do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (14/7). Neste fim de semana, o Distrito Federal registrou quatro mortes no trânsito e semana. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Ronayre Nunes, o especialista destacou o perigo das motocicletas.

Para ele, a situação dos motociclistas é desesperadora, pois eles correspondem à metade das mortes o trânsito. “Cerca de 15 a 17 mil mortes anualmente são de motociclistas. Para cada morte confirmada, temos 15 motociclistas com lesões irreversíveis, que ficam com invalidez permanente”, disse o professor. Duarte complementou que os custos disso ao Sistema Único Saúde (SUS) são altos.

“De acordo com a Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran), no Brasil, mais da metade dos motociclistas nas pistas não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ou seja, eles não têm o mínimo para pilotar uma moto”, afirmou o professor. Duarte opinou que a primeira coisa a se fazer para controlar essa situação é dar acesso aos motocilistas para tirarem a CNH, com o intuito de melhorar o treinamento de cursos de motociclistas e conscientizar sobre a fragilidade do corpo.

O especialista observou que o trânsito de Brasília até os anos 1990 era uma tragédia, com muitas situações horríveis. A cada 10 mortos havia uma vítima de acidente. “Graças à mobilização de uma boa parte da população pelas ações do Correio Braziliense, conseguimos reduzir a velocidade média e implantar o respeito a faixa de pedestre”, ressaltou o professor, relembrando a campanha Paz no Trânsito, deflagrada pelo Correio em 1996.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso