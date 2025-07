Aeroporto de Brasília é o único brasileiro na lista dos dez melhores do mundo

O Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek foi eleito o 4º melhor do mundo em ranking feito pela plataforma AirHelp — especializada em assistência a passageiros. A colocação de 2025 supera, a do ano passado, quando o local ficou em 5º entre os melhores do planeta.



A nota final do aeroporto de Brasília foi de 8,47. Entre os critérios avaliados, o terminal recebeu 8,6 em pontualidade dos voos; 8,3 em satisfação dos passageiros; e 8,2 em qualidade de alimentação e lojas.

Leia também: Aeroporto de Brasília começa a operar voos diários para Buenos Aires

A posição de destaque foi celebrada pelo secretário de Turismo, Cristiano Araújo. "A conquista do Aeroporto de Brasília de estar entre os cinco melhores do mundo reforça o papel estratégico do Distrito Federal como porta de entrada para o Brasil e um importante hub de conexões nacionais e internacionais. Esse tipo de reconhecimento impacta diretamente o turismo local, ampliando nossa visibilidade e credibilidade como destino", destacou o secretário.

Brasília é a única cidade brasileira no top 10 da lista. Mas o Brasil tem outros 11 terminais entre os 100 melhores do mundo: Belém (PA), Santos Dumont (RJ), Fortaleza (CE), Galeão (RJ), Curitiba (PR), Recife (PE), Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Florianópolis (SC), Viracopos (SP) e Confins (MG).



Leia também: Paradas de ônibus no DF ganham QR Code para consulta de horários em tempo real

As primeiras posições do ranking são ocupadas pelo Aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, com 8,57 de nota geral; pelo Aeroporto de Hamad, em Doha, no Catar, com 8,52; e pelo Aeroporto Rei Khaled, em Riad, na Arábia Saudita, que teve a mesma nota final do terminal brasiliense, mas teve avaliação levemente superior em dois dos três critérios.



A plataforma AirHelp analisou três critérios: pontualidade, serviço de atendimento ao cliente e alimentação e compras. No primeiro quesito, foi feita uma análise detalhada para identificar quais aeroportos oferecem maior confiabilidade nos horários de partida e chegada.

Já no segundo aspecto, a plataforma solicitou a milhares de passageiros, em mais de 58 países, que avaliassem o atendimento da equipe aeroportuária, a limpeza do ambiente e o tempo de espera nas filas, com base nas viagens recentes.

Por fim, a AirHelp entrevistou passageiros de diversos países para saber as opiniões sobre a qualidade dos serviços de alimentação e do comércio nos aeroportos que frequentaram recentemente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações da Agência Brasília*